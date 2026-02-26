Hugo H., detto “el Tuli”, il braccio destro di Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, ha scatenato il terrore in Messico dopo l’uccisione del suo capo: 25 agenti delle forze dell’ordine e 30 narcos uccisi. Ma tra questi ultimi è finito pure lui, e così adesso sembra che il comando del Cartel de Jalisco Nueva Generación (Cjng) potrebbe essere preso da un colombiano di Cali. Secondo informazioni ufficiali, el Tuli coordinava posti di blocco, incendi dolosi e attacchi a installazioni militari, e offriva ricompense al suo personale per ogni soldato ucciso – fino a 20 mila pesos (circa mille euro) – prima di essere localizzato ed eliminato. Come... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ora i narcos messicani si affidano a un colombiano

