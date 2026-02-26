Operazioni in corso per riparare la zanna dell' elefante della Minerva a Roma – Il video

A Roma, in Piazza della Minerva, è in corso un intervento per riparare una zanna dell’elefante del Bernini. L’operazione segue un atto vandalico che ha danneggiato la statua. Le autorità stanno intervenendo per sistemare il danno e garantire la conservazione dell’opera. L’intervento è in fase di svolgimento per ripristinare l’aspetto originale della statua.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Atto vandalico in Piazza della Minerva a Roma: spezzata una zanna dell’Elefantino del Bernini. Sul posto polizia locale e Sovrintendenza capitolina per valutare il restauro della scultura, già restaurata nel 2016. Ecco le operazioni per la riparazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. 🔗 Leggi su Open.online Vandali spezzano una zanna dell'elefante del Bernini a Piazza della Minerva, le immagini dei danni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 Atto vandalico in Piazza della Minerva a Roma: spezzata una zanna dell’Elefantino del Bernini. Roma, sfregiato la statua dell'Elefantino in piazza della Minerva, staccata una zanna, Giuli: "Indegno atto di barbarie" - VIDEORecuperato il frammento della zanna spezzata: al vaglio vandalismo, incidente o degrado. Temi più discussi: Libano: i trainer italiani del MTC4L formano i giovani comandanti delle Forze Armate libanesi; Forte nevicata sulla Statale 51 vicino Belluno, in corso operazioni Anas per pulire la strada; Aggiornamenti sulla viabilità cittadina: Interventi urgenti in Via San Carlo e Discesa Coroglio; La tedesca Hapag-Lloyd acquisisce l'israeliana ZIM per 4,2 miliardi di dollari. Operazioni in corso per riparare la zanna dell'elefante della Minerva a Roma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Atto vandalico in Piazza della Minerva a Roma: spezzata una zanna dell’Elefantino del Bernini. Sul posto polizia locale e Sovrintendenza capitolina per valutare ... open.online Operazioni in corso per riparare la zanna dell'elefante della Minerva a RomaAtto vandalico in Piazza della Minerva a Roma: spezzata una zanna dell’Elefantino del Bernini. Sul posto polizia locale e Sovrintendenza capitolina per valutare il restauro della scultura, già restaur ... ilgiornale.it Danneggiato l'elefantino a Piazza della Minerva a Roma, spezzata una zanna. Recuperata la parte caduta a terra della scultura del Bernini. Indagini in corso. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/17/danneggiato-lelefantino-del-bernini-nel-c - facebook.com facebook