Operaio trovato morto | solitudine e sfratto la vita spezzata di

Un dramma annunciato: la vita spezzata di un operaio nel Mantovano La porta era già aperta quando l'ufficiale giudiziario si è avvicinato alla casa di un operaio di 56 anni nel Mantovano. Era il 25 febbraio 2026, e quella che avrebbe dovuto essere una procedura di sfratto si è trasformata in una scoperta agghiacciante. L'uomo, padre di due figlie e separato, viveva da solo in un contesto di solitudine e difficoltà economiche. La sua vita, già segnata da una separazione, stava per subire un altro colpo: la perdita della casa. L'ufficiale giudiziario, entrato nell'abitazione con la porta già aperta, si è trovato di fronte a una scena che nessuno vorrebbe mai vedere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

