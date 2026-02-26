Operaio morto sul lavoro Sgambati | Si fermi questa scia di sangue

In meno di sette giorni si sono verificati tre incidenti fatali sul lavoro, evidenziando una situazione critica che richiede interventi immediati. La frequenza di questi episodi solleva preoccupazioni sulla tutela della sicurezza nei diversi settori lavorativi. È necessario adottare misure più efficaci per evitare che nuove tragedie si ripetano, mettendo al primo posto la salvaguardia delle vite umane.

Tempo di lettura: < 1 minuto “In una sola settimana tre morti sui luoghi di lavoro: è una scia di sangue senza fine che testimonia chiaramente che bisogna mettere in campo azioni più mirate e forti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per prevenire nuove tragedie”. Così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, commentando l’ennesima tragica morte sul lavoro, questa volta di un operaio originario di Pompei, morto in un cantiere per i lavori alla diga di Campolattaro, in provincia di Benevento. “Non basta sensibilizzare, non basta controllare, ispezionare, servono investimenti, serve prevenire e, soprattutto, servono normative più severe perché le morti sul lavoro sono dei veri e propri omicidi, sottolinea Sgambati, per questo abbiamo più volte proposto di instituire una procura speciale per questo tipo di reato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

