Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio presso la ditta Monde di Zanè, coinvolgendo alcuni operai rimasti feriti da acido nitrico. I lavoratori hanno riportato ustioni estese su diverse parti del corpo, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame, mentre le autorità stanno valutando le cause precise dell’incidente.

ZANÈ - Un altro incidente sul lavoro oggi, giovedì 26 febbraio. L'infortunio è accaduto alle 15.30 all'interno della ditta Monde di via Galilei a Zanè e, stando alle prime informazioni, i due operai sono stati colpiti da acido nitrico e hanno riportato diverse ustioni sul corpo. Nell'incidente sono stati sversati a terra circa 300 litri di acido nitrico. Come stanno L'acido nitrico è una sostanza altamente corrosiva. I due operai sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasferiti agli ospedali di Vicenza e Santorso, hanno riportato ferite di media gravità. I soccorsi I vigili del fuoco di Schio sono intervenuti per ripristinare la sicurezza dell’area assieme ai colleghi del reparto NBCR di Mestre (Nucleare, Chimico, Batteriologico e radiologico) per trattare la sostanza nella maniera più idonea. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Operai bruciati da acido nitrico nella ditta Monde: hanno diverse ustioni in tutto il corpo

