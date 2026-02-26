Un poliziotto coinvolto in un procedimento legato a un episodio avvenuto a Rogoredo ha inviato una lettera dal carcere, chiedendo perdono e riconoscendo un errore. Le sue parole riflettono un momento di riflessione personale, mentre si trova sotto custodia cautelare. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto, senza che siano state ancora diffuse dettagli sulle implicazioni legali.

“Perdonatemi, pagherò per il mio errore“. Sono le parole di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in custodia cautelare per l’omicidio dello spacciatore 28enne Abderrahim Mansouri avvenuto lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, in una lettera dal carcere. Proprio oggi altri quattro colleghi dell’agente, indagati, sono stati trasferiti in altre sedi. “Mi scuso con i miei colleghi tutti – aggiunge il poliziotto -, ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e le lodi ricevuti negli anni, senza alcun tipo di sanzioni disciplinari”. Il 41enne, accusato di omicidio volontario e di aver... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”

La lettera di Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore"Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere...

Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di scuse: “Doveva essere in prigione, non morto” “Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto.

Argomenti discussi: Lettera di Cinturrino: 'Perdonatemi, pagherò per il mio errore'.

Omicidio di Rogoredo, la lettera di Cinturrino: Perdonatemi, pagherò per quello che ho fattoIl poliziotto che ha ucciso il pusher Mansouri a Rogoredo aveva lasciato accanto al corpo una pistola, simulando la legittima difesa. Ora dice: Quell'uomo doveva essere in galera, mi dispiace per la ... rainews.it

Carmelo Cinturrino: «Perdonatemi, pagherò per il mio errore». Trasferiti i 4 colleghi indagati, avranno incarichi non operativi«Perdonatemi, pagherò per il mio errore». Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia di Stato ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario per ... ilmessaggero.it