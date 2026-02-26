Omicidio pusher Rogoredo 4 poliziotti colleghi di Cinturrino trasferiti in altri commissariati con incarichi d' ufficio

Quattro agenti di polizia sono stati spostati in altri commissariati dopo l’arresto di un collega coinvolto in un grave episodio. Il trasferimento avviene nell’ambito di un’indagine in corso e riguarda colleghi che operavano nello stesso ufficio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa decisione, che si inserisce in un quadro di approfondimenti investigativi.