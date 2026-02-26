Omicidio pusher Rogoredo 4 poliziotti colleghi di Cinturrino trasferiti in altri commissariati con incarichi d' ufficio
Quattro agenti di polizia sono stati spostati in altri commissariati dopo l’arresto di un collega coinvolto in un grave episodio. Il trasferimento avviene nell’ambito di un’indagine in corso e riguarda colleghi che operavano nello stesso ufficio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa decisione, che si inserisce in un quadro di approfondimenti investigativi.
Quattro agenti trasferiti dopo l’arresto del poliziotto accusato dell’omicidio Mansouri: la Procura indaga su omissioni e possibili irregolarità nel commissariato Quattro poliziotti, tutti colleghi dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, sono stati trasferiti dal proprio commissariato, quell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pusher ucciso a Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturrino. In altre sedi e a incarichi non operativiI quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato in cui prestavano servizio.
Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell’inchiesta sull’omicidio di RogoredoSono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino,...
Pusher ucciso a Rogoredo, via dal commissariato 4 poliziotti indagati: assegnati ad altri incarichi non operativiQuattro poliziotti indagati a Milano per omissione di soccorso e favoreggiamento in relazione ai fatti di Rogoredo sono stati assegnati a incarichi non operativi ... adnkronos.com
Omicidio di Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturino indagati per favoreggiamentoGli agenti sono stati allontanati dal commissariato Mecenate e destinati a incarichi non operativi. Proseguono l’inchiesta della magistratura e gli accertamenti della Questura di Milano ... msn.com
