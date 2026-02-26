Omicidio di Maria Bigonzi a Pergola badante sotto accusa | i rilievi della Scientifica per fare luce sul mistero

Pergola (Pesaro Urbino), 26 febbraio 2026 – “Vicenda tragica, ora serve chiarezza”. Con queste parole l’avvocato Emanuele Terzanelli ha commentato l’esperimento giudiziale in corso di svolgimento oggi in Largo Lucania, a Pergola, nell’appartamento dove il 26 gennaio Maria Bigonzi, 83 anni, fu trovata a terra con una gravissima frattura alla teca cranica. Anziana morta e badante accusata di omicidio: al via l’esperimento giudiziale Fase delicata dell’inchiesta. È una fase delicatissima dell’inchiesta. Dopo la morte dell’anziana, avvenuta a quasi un mese dai fatti, l’accusa nei confronti della badante moldava Maria Betco, 65 anni, assistita dall’avvocato Salvatore Asole e dall’avvocato Giulia De Luca, si è aggravata in omicidio volontario aggravato dal vincolo di coabitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

