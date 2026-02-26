Omicidio a Livorno muore accoltellato in uno studio di via Grande | assassino in fuga
Un episodio violento si è verificato oggi nel centro di Livorno, dove un uomo è stato accoltellato e ha perso la vita all’interno di uno studio di professionisti in via Grande. La scena si è svolta nel primo pomeriggio e l’aggressore è attualmente fuggito, lasciando dietro di sé un clima di tensione e sconcerto. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini.
Choc all’interno di uno studio di professionisti al civico 110 di via Grande, in pieno centro a Livorno, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 26 febbraio. Secondo quanto emerso dai primi riscontri, infatti, un uomo di 56 anni sarebbe morto a causa di alcune ferite da arma da taglio. Sul posto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Omicidio in pieno centro a Livorno, morto accoltellato un uomoOmicidio nel cuore di Livorno, in pieno centro. Un uomo di 56 anni è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio all’interno di uno studio di commercialista in via Grande. L ... rainews.it
Omicidio a Livorno in pieno centro: accoltellamento in un palazzo, killer in fugaLivorno, 26 febbraio 2026 – Omicidio a Livorno, in un appartamento. Una persona, sembra un professionista, sarebbe stata accoltellata. Il killer sarebbe poi fuggito in direzione del porto. Intervento ... lanazione.it
+++ Livorno, omicidio nello studio di un commercialista