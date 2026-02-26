Omicidio a Livorno in via Grande | Francesco Lassi ucciso in studio fermato il sospetto dopo la fuga al porto

Un episodio di violenza si è consumato nel centro di Livorno, dove una persona è stata colpita mortalmente in uno studio. Dopo il fatto, un sospetto è stato fermato mentre tentava di allontanarsi dalla zona, dirigendosi verso il porto. La vicenda ha interrotto una giornata normale, lasciando molte domande senza risposta. La scena si è conclusa con l’arresto di un possibile coinvolto.

Un pomeriggio qualunque nel cuore di Livorno si è trasformato in una scena da cronaca nera d’altri tempi. In via Grande, civico 110, dentro uno studio di commercialista nel centro storico, un uomo di 56 anni è stato accoltellato a morte. Si chiamava Francesco Lassi. Il presunto autore dell’omicidio è stato fermato dopo una breve fuga in direzione del porto, grazie anche alla segnalazione di un testimone. Ora si trova in questura per l’interrogatorio. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe. Livorno, città di mare e commerci, si è fermata davanti a un portone transennato. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all’interno di un appartamento adibito a studio professionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La vittima si chiamava Francesco Lassi, 56 anni, di Pistoia facebook