Oltre all'errore nella scritta di Repubblica a Sanremo viene cancellato il giornale L'Unità
Oltre al refuso nella scritta Repubblica nella foto alle spalle della signora Gianna Pratesi, ce n'era un altro che non è passato inosservato: il titolo del giornale L'Unità è stato cancellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo, Carlo Conti sull’errore nella parola Repubblica sul maxischermo dell’Ariston: “Chi non fa, non sbaglia”In conferenza stampa prima della seconda serata di Sanremo, Carlo Conti risponde alla domanda riguardante l'errore nella grafica durante l'ospitata a...
“Nella colmata mettiamoci Manfredi”, a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l’America’s CupLa scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup nel quartiere.
Discussioni sull' argomento Medicina femminile plurale. Oltre i miti, oltre gli stereotipi; I 5 errori che ti fanno perdere i bonus edilizi nel 2026; Corso Trieste, al via l’ancoraggio delle radici per cinque pini storici; Domenico morto, tutti gli errori commessi: il ghiaccio secco, il contenitore di plastica e la mancanza di formazione specifica.
Ci si domanda, in continuazione, come sia possibile che per trasportare un organo, da Bolzano a Napoli, si sia utilizzato un comunissimo recipiente in plastica oltre all’errore sulla tipologia di ghiaccio utilizzato con quello secco che avrebbe letteralmente “bruc - facebook.com facebook
Il COMEBACK LIVE dei BTS a Seoul è andato SOLD OUT istantaneamente, con oltre 100.000 persone in coda per i biglietti. L’enorme afflusso ha causato crash del sito, schermate bianche e reset dei pagamenti con messaggi di errore anche dopo l’access x.com