Roma, 26 febbraio 2026 – Le Olimpiadi Invernali hanno portato all’Italia non solo medaglie, ma anche un incremento dei pagamenti digitali: durante i Giochi le t ransazioni cashless in Italia sono cresciute del +15% rispetto allo stesso periodo del 2025. A beneficiarne in modo particolare sono i consumi legati alla ristorazione e alla socialità: i pagamenti senza contanti nei bar e club registrano un +21,4%, mentre caffè e ristoranti segnano un +12,2%. La classifica dei luoghi con più pagamenti digitali. Nelle località coinvolte dai Giochi si rafforza la componente internazionale dei consumi: nella provincia di Belluno le transazioni con carte estere sono cresciute del +60%, a Sondrio del +32,6%; a Bolzano i pagamenti internazionali rappresentano il 42% del totale, mentre a Trento sfiorano il 27%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olimpiadi invernali: oro, argento e bronzo dei pagamenti digitali

olimpiadi invernali, a milano il 9,4% dei pagamenti digitali è internazionaleLe Olimpiadi Invernali spingono i pagamenti senza contanti nei bar (+21,4%) e nei ristoranti (+12,2%) a livello nazionale.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia prima con un oro, un argento e un bronzo!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Temi più discussi: Olimpiadi invernali, oro e argento per gli azzurri nello ski cross. Giovannini bronzo; Simone Deromedis oro e Federico Tomasoni argento nello skicross alle Olimpiadi · Risultati Milano Cortina 2026 oggi; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Invernali 2026: l’oro vale 1.678 euro, record storico per il valore delle medaglie.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it

Medagliere Olimpiadi Invernali 2026: la classifica aggiornataI Giochi tornano protagonisti in Italia: ecco la situazione medaglia per medaglia al via di una nuova giornata di gare. calcioefinanza.it

L’emozionante arrivo a scuola di Flora Tabanelli dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: applausi di tutti i compagni e la medaglia di bronzo al collo @scola_ladina - facebook.com facebook

Vincitrice di ben due medaglie d'Oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Francesca Lollobrigida è stata grande ospite a Sanremo 2026 nella seconda serata x.com