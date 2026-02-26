Durante una recente intervista, il ministro ha parlato del rapporto con il figlio, sottolineando come quest'ultimo sia molto protettivo e abbia affermato “mamma è mia”. Ha anche commentato sulla percezione dei successi olimpici, affermando di non credere che il bambino si stia ancora rendendo conto di tutto ciò che è stato raggiunto finora, lasciando trasparire un legame familiare stretto e naturale.

“Se mio figlio si è reso conto dei successi olimpici? No, secondo me non se ne sta rendendo ancora conto. L’unica cosa di cui si è reso conto è che sua madre è tornata a casa a dormire con lui. Ultimamente è molto protettivo, vuole stare in braccio, cerca il contatto, mi abbraccia e ai passanti dice ‘mamma è mia’. Mi fa molta tenerezza, lo capisco”. Così Francesca Lollobrigida, ospite del Festival di Sanremo 2026 nel corso della seconda serata, ha raccontato a LaPresse il rapporto con il figlio Tommaso dopo il rientro a casa dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Come gli racconterò questo mese? Credo di avere molto materiale video, anche grazie al fatto che le Olimpiadi fossero in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Lollobrigida: “Ora mio figlio è protettivo dice ‘mamma è mia’”

