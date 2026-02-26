Offerta di lavoro i comuni della Val di Cornia assumono 28 vigili urbani per la stagione estiva | requisiti e come fare domanda

Per poter partecipare sono richiesti, oltre alla cittadinanza italiana e la maggiore età, anche la patente A2 e B (per Piombino e San Vincenzo) e un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentataesclusivamente tramite il Portale unico di reclutamento InPA entro le 16 del 25 marzo. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Offerta di lavoro, il Comune di Bibbona assume un operaio a tempo indeterminato: requisiti e come fare domandaIl Comune di Bibbona ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un “operaio - operatore esperto” da assegnare all'area...

Concorso ministero della Cultura, 1.800 posti indeterminati: requisiti e come fare domandaÈ stato pubblicato il tanto atteso concorso per diplomati al Ministero della Cultura (MiC), con un totale di 1.

Temi più discussi: Le principali opportunità di lavoro in Sicilia, le offerte del 18 febbraio; Lavorare nella cultura: offerte di lavoro e posizioni aperte della settimana, dal 10 al 16 febbraio; Offerte di lavoro a Bergamo, 128 nuovi annunci sul bollettino della Provincia; Nuovi annunci di lavoro, lo stipendio deve essere chiaro e niente più domande su stipendi passati: ecco cosa cambia.

Cnel, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è sfida crucialeLe imprese italiane fanno fatica acoprire le posizioni lavorative ricercate in 46 casi su 100 mentre si allarga il bacino dei giovani potenzialmente impiegabili. (ANSA) ... ansa.it

Cisl Marche, Ferracuti: 'Priorità lavoro, sanità, welfare, trasporti e piano rifiuti'(ANSA) - FERMO, 25 FEB - Rafforzare le politiche industriali e infrastrutturali, investire nella formazione per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, rendere pienamente operativ ... msn.com

: ’ ` Annuncio completo qui https://www.cosenzaduepuntozero.it/offerta-di-lavoro-a-rende-l - facebook.com facebook

Cnel, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è sfida cruciale. Le aziende non trovano il 46% dei profili richiesti #ANSA x.com