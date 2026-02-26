Odissea | la prima immagine di Tom Hardy nei panni di Adone

Dopo aver visto Matt Damon, Zendaya e Tom Holland, ora arriva anche un primo sguardo ufficiale al personaggio che Hardy interpreterà nel film epico di Christopher Nolan Mentre mancano ancora parecchi mesi all'arrivo di Odissea al cinema, è stata diffusa in rete (grazie a Variety) una prima immagine ufficiale di Tom Hardy, che nel film interpreta la divinità greca Adone. Questa è solo l'ultima delle collaborazioni tra Hardy e Christopher Nolan, che proprio in Odissea ha scelto diversi interpreti con cui ha già lavorato in carriera, come appunto lo stesso Matt Damon e Robert Pattinson. Si tratta appunto di Adone, che nella mitologia greca è un giovane di straordinaria bellezza, nato da Mirra.