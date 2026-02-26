Occupazioni abusive | Spinea e Insula si attrezzano con una convenzione

Mercoledì a Spinea si è tenuto un incontro tra amministratori locali e rappresentanti di Insula per discutere delle occupazioni abusive di immobili. La riunione si è svolta al Villaggio dei Fiori e ha visto la partecipazione del sindaco, del vicesindaco e del presidente di Insula, che hanno affrontato la questione e le possibili soluzioni.

Mercoledì si è svolto al Villaggio dei Fiori a Spinea un incontro tra il sindaco Franco Bevilacqua, il vicesindaco Emanuele Ditadi e il presidente di Insula Fabio Raschillà sulla questione degli immobili occupati.