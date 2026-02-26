Questo riepilogo descrive l’aggiornamento Shield TV 9.2.4, evidenziando le migliorie principali, la patch di sicurezza e le correzioni di bug che interessano lo streaming, la gestione remota e la stabilità di sistema. L’intervento si propone di migliorare l’esperienza d’uso offrendo maggiore affidabilità e protezione, senza interrompere l’operatività quotidiana del dispositivo. aggiornamento shield tv 9.2.4: migliorie, patch di sicurezza e correzioni. miglioramenti e patch di sicurezza. l’aggiornamento integra patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2026 e introduce miglioramenti orientati all’usabilità generale e alla protezione del sistema. tali cambiamenti mirano a garantire una base di funzionamento più robusta, con attenzione particolare alla protezione dei dati e alla resistenza a vulnerabilità note. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Nvidia shield tv riceve aggiornamento in seguito alla promessa di supporto continuo

