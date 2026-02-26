NVIDIA risultati sopra attese | investimenti big tech nell’AI trainano la domanda

NVIDIA, colosso statunitense attivo nel settore dei semiconduttori, ha pubblicato risultati migliori del previsto per il trimestre terminato a gennaio e ha previsto ricavi per il trimestre in corso superiori alle stime del mercato, scommettendo sulla spesa ininterrotta delle società tecnologiche per i suoi processori di intelligenza artificiale. I risultati NVIDIA ha registrato un fatturato record per il quarto trimestre (terminato il 25 gennaio 2026) pari a 68,1 miliardi di dollari (battendo le stime di 66,21 miliardi di dollari, secondo il consensus LSEG), in aumento del 20% rispetto al trimestre precedente e del 73% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

