68 miliardi di dollari di fatturato in tre mesi, +20% sul trimestre precedente, +73% anno su anno; +22 e +75% rispettivamente nel settore sovraperformante dei data center, a 62,3 miliardi di dollari; +65% di ricavi negli ultimi 12 mesi, poco sotto i 216 miliardi di dollari. Sono questi i numeri-monstre di Nvidia, che una volta di più ha tenuto in sospeso il mercato finanziario globale con l’annuncio delle sue trimestrali. Ogni volta che l’azienda di Santa Clara è pronta a comunicare tali risultati, ormai, si crea un rituale: in prima linea, le attese sono tutte per il gruppo di Jensen Huang e per i suoi parametri finanziari, intesi come proxy della rivoluzione trasformativa dell’intelligenza artificiale di cui Nvidia è il maggior provider infrastrutturale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nvidia, la crescita infinita: ricavi su del 73% in tre mesi

