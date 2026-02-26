Nuove rotte per l' aeroporto di Forlì Tassinari Forza Italia | Così rafforziamo sviluppo e competitività
L’attivazione di nove nuove rotte da parte di Ryanair apre nuove possibilità di collegamento per l’aeroporto di Forlì, influenzando direttamente il traffico e le opportunità di crescita della zona. La decisione di ampliare le destinazioni offerte si inserisce in un quadro di sviluppo più ampio, con effetti che coinvolgono sia il settore turistico sia quello economico locale.
“L’annuncio delle nove nuove rotte attivate da Ryanair rappresenta una notizia estremamente positiva non solo per un singolo scalo, ma per l’intero sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna”. Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, commenta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ryanair mantiene le promesse, nuove rotte per l'aeroporto di Forlì: si volerà anche per Londra"Ryanair è felice di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini", afferma il ceo di Ryanair, Eddie Wilson...
Aeroporto, il presidente della Provincia: "Le nuove rotte sono occasione di sviluppo per tutto il territorio"“L’annuncio di nuove rotte (Londra Stansted, Reggio Calabria e Tirana) per lo scalo di Parma, da parte di Ryanair, è molto positivo per tutto il...
Annunciate nuove rotte per gli scali di Forlì, Parma e RiminiNei mesi scorsi l'agevolazione fiscale della Regione. Il ceo di Ryanair Eddie Wilson: Oltre 370 posti di lavoro locali e 660mila passeggeri all'anno ... rainews.it
Dopo il taglio delle tasse sugli scali minori, Ryanair annuncia nuove rotte per Forlì, Rimini, ParmaValgono fino a 660mila passeggeri. Esulta il presidente de Pascale: Un primo risultato importante e concreto della strategia regionale ... bologna.repubblica.it
