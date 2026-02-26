Nuove rotte per l' aeroporto di Forlì Tassinari Forza Italia | Così rafforziamo sviluppo e competitività

L’attivazione di nove nuove rotte da parte di Ryanair apre nuove possibilità di collegamento per l’aeroporto di Forlì, influenzando direttamente il traffico e le opportunità di crescita della zona. La decisione di ampliare le destinazioni offerte si inserisce in un quadro di sviluppo più ampio, con effetti che coinvolgono sia il settore turistico sia quello economico locale.