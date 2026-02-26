nuove luci sul ponte della provincia

’Fiat lux’ lungo il ponte da cui prende il via la strada provinciale Sp43 Alfero, che nell’abitato sud di San Piero in Bagno scavalca il fiume Savio. Una struttura stradale realizzata negli anni ‘80 del secolo scorso. Lo comunica ai cittadini il Comune di Bagno di Romagna, che poi così esordisce con una nota a firma del sindaco Enrico Spighi e dell’assessora ai Lavori e servizi pubblici, Silvia Alessandrini: "Siamo lieti di comunicarvi che da martedì sera 24 febbraio è attiva la nuova illuminazione sui due lati del camminamento del ponte della Provincia. Un intervento a cui tenevamo molto, per la sua importanza in termini di sicurezza stradale e per la continuità che garantisce a chi percorre la ciclabile Bagno-San Piero o sceglie modalità di mobilità lenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

