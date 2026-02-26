Nuova ciclabile lungo l’Arno Città e Valdisieve più vicine In bicicletta fino a Rosano

La Metrocittà realizzerà direttamente la pista ciclabile Firenze-Rosano, intervento inserito nella Ciclopista dell’Arno e considerato strategico per la mobilità sostenibile dell’area metropolitana. L’opera sarà finanziata con un contributo di 4,33 milioni di euro di Rete Ferroviaria Italiana, previsto tra le compensazioni legate ai lavori del Nodo Alta Velocità di Firenze. La decisione è stata presentata dalla sindaca metropolitana Sara Funaro nel Consiglio della Città Metropolitana di ieri, che ha approvato all’unanimità la delibera. L’ente di via Cavour realizzerà l’intervento in accordo con il Comune di Bagno a Ripoli, finora soggetto incaricato della progettazione e dell’attuazione attraverso un accordo di programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

