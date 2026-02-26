Una nuova svolta scuote la Juventus con un annuncio improvviso di licenziamento. La società ha comunicato una decisione drastica legata a un investimento da 45 milioni di euro, suscitando molte reazioni tra tifosi e osservatori. La vicenda si inserisce nel clima di tensione che si è creato dopo la recente partita di Champions League contro il Galatasaray.

Nel mirino della critica e dei tifosi della Juve c’è anche il mercato all’indomani della quasi impresa col Galatasaray in Champions League. Fin qui l’ultima campagna acquisti estiva dei bianconeri è stata a dir poco deludente. Il peggior acquisto è senza dubbio Lois Openda: “La valutazione del belga è da licenziamento in tronco di chi l’ha preso“, ha detto senza mezzi termini Tony Damascelli nella diretta di ‘Radio Radio’. Ma chi l’ha comprato Openda? Damien Comolli, l’attuale Ad del club di Exor le cui mosse in sede di mercato si sono rivelate tutte disastrose. Openda costerà alla Juve circa 4546 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto che diventa obbligo qualora Yildiz e compagni dovessero terminare la stagione tra le prime dieci posizioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova bufera Juve, annuncio in diretta: “Licenziamento in tronco”

