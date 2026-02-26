nuki anticipa aggiornamento per accesso senza contatto della serratura smart facile da installare

Nuki ha annunciato un imminente aggiornamento per la sua serratura smart, introducendo una nuova modalità di accesso tramite keypad NFC. Questa funzione permette di sbloccare la serratura senza utilizzare lo smartphone, offrendo maggiore praticità per gli utenti. L’aggiornamento, facile da installare, punta a semplificare l’esperienza di accesso, ampliando le possibilità di utilizzo del dispositivo.

un focus sintetico sull’aggiornamento keypad 2 nfc di nuki evidenzia una nuova modalità di accesso per lo smart lock, pensata per offrire una soluzione di apertura senza smartphone. l’accessorio amplia le opzioni disponibili, mantenendo integrazioni con PIN e impronte digitali già presenti. questo testo sintetizza le funzionalità principali, le tempistiche di lancio e le opportunità legate al nuovo keypad 2 con tecnologia nfc. keypad 2 nfc: una nuova dimensione per l’accesso smart home. già noto per offrire PIN e riconoscimento delle impronte digitali, il keypad 2 si aggiorna introducendo la compatibilità con la tecnologia nfc. l’obiettivo è aprire la porta con un semplice tocco, senza dover utilizzare lo smartphone in ogni occasione, grazie a una gestione più flessibile degli accessi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

