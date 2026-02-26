Nozze da film lo sposo finisce a testa in giù e ricrea l’iconico bacio di Spider-Man – Video

Durante una cerimonia di matrimonio, una coppia ha deciso di rivivere una scena celebre del cinema. Dopo aver lasciato l’altare, lo sposo si è lanciato in un’azione sorprendente, appendendosi a una corda e finendo a testa in giù. La coppia ha così ricreato un bacio iconico, regalando un momento originale e divertente a tutti gli invitati.

Nozze da film per una coppia americana. Al termine della cerimonia di matrimonio, poco dopo aver lasciato l'altare, i due sposi hanno voluto ricreare una iconica scena del grande schermo: lo sposo si è appeso a una corda scesa dall'alto ed è finito a testa in giù per poi baciare la neo-moglie. Marito e moglie hanno così ricreato l'iconico bacio tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst del film "Spider-Man" del 2002. Il video, ripubblicato recentemente dallo sposo, Silas Nash, è diventato virale.