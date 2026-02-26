Novità e ‘best practice’ salva cuore in emergenza il punto dei cardiologi a Firenze

Da periodicodaily.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'importanza di fare rete, le novità terapeutiche e tecnologiche, le 'best practice' che salvano il cuore in emergenza. Sono le direttrici lungo le quali si svilupperà il confronto fra i massimi esperti della cardiologia italiana, in programma a Firenze domani e dopodomani al Teatro del Maggio, in occasione della quinta Conferenza nazionale del. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Turismo rigenerativo, il Museo diffuso dei 5 Sensi selezionato come best practiceIl progetto di Sciacca è stato selezionato nella categoria People (“Tourism in Europe can lift up communities”) come esempio di governance e...

Giustizia, fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026: le novità punto per puntoIl governo fissa al 22-23 marzo 2026 il referendum sulla riforma della giustizia: separazione delle carriere, Csm sdoppiato, nuova Alta Corte.

Discussioni sull' argomento La best practice di Cremona sulla conversione green dei mezzi pubblici; Conferenza Nazionale del Club delle UTIC: le novità della medicina cardiovascolare di emergenza; Avio, ISS raccomanda voto contro a modifiche CdA. Ranzo: riequilibrio per allinearsi a best practice; INNO WELFARE, Premio Best Practice per gli Enti del Terzo Settore in Puglia – 6 marzo 2026.