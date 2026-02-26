Novara ko al golden set con Scandicci | termina a Firenze la corsa europea della Igor Volley
Le azzurre di Lorenzo Bernardi aggiungono un set alla prestazione sontuosa dell'andata, ma poi subiscono il ritorno delle toscane Niente da fare: la corsa in Champions League della Igor Volley si ferma a Firenze la corsa in Champions League della Igor Volley, a un set dal conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Le azzurre di Lorenzo Bernardi aggiungono un set alla prestazione sontuosa dell'andata ma poi subiscono il ritorno delle toscane, che vincono tre set consecutivi e poi si impongono anche al golden set. Alle azzurre rimane il rimpianto per il break subito nel finale di quarto set, quando sembravano avere la possibilità concreta di fare 2-2 e di centrare così la qualificazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
