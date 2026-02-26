Novantenne insegue il truffatore | aggredito recupera parte dei suoi soldi
Un anziano di 90 anni ha tentato di fermare un uomo che si era spacciato per ufficiale delle forze dell’ordine. Dopo averlo aggredito, il pensionato è riuscito a recuperare una parte del denaro che l’uomo aveva tentato di portargli via. L’episodio si è svolto a Bologna, dove il novantenne ha reagito prontamente alla situazione, mettendo in atto un gesto di difesa personale.
Bologna, 26 febbraio 2026 – È riuscito a entrare a casa del pensionato come sottufficiale dell'Arma. Ha raccontato al proprietario dell'appartamento, un novantenne, di stare indagando su alcune rapine e con una scusa gli ha chiesto di mostrargli tutti i soldi che aveva in casa. Il truffatore è così riuscito a farsi consegnare 10mila euro dal pobero anziano, che però si è presto accorto di essere caduto in un raggiro e ha cercato di recuperare il denaro, finendo per essere aggredito dal delinquente. È successo l'altro pomeriggio in un appartamento sui Colli, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione Bologna per soccorrere il pensionato: l'anziano, fortunatamente, non ha riportato lesioni, ma la paura è stata tanta.
