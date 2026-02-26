“Quando giocavamo contro una squadra italiana, sapevamo che era difficile superarvi in??velocità. Che tatticamente eravate solidi e che sarebbe stato sempre difficile segnare contro di voi”. Nell’ultima puntata di Cbs Sports Golazo è andata in scena una illuminante discussione tra Thierry Henry e Alessandro Del Piero sul declino della Juventus. Al termine del match contro il Galatasaray, che ha permesso ai turchi di passare agli ottavi di Champions League, l’ex attaccante francese ha chiesto un parere alla leggenda bianconera sul momento di difficoltà del calcio italiano in generale e nello specifico della Juve. “Era sempre difficile fare gol quando giocavamo contro di voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non parlo di giocatori sbagliati, ma di scelte sbagliate”: Del Piero risponde alla domanda di Henry sul declino della Juventus

La reazione di Spalletti alla domanda scomoda di Del Piero sulla Juventus: “Dove vai così?”Il ragionamento che fa l'ex calciatore mette sul tavolo una serie di spunti preoccupanti, emersi anche dopo la vittoria in Champions col Pafos: "Con...

Dimensionamento scolastico, Piero De Luca (Pd): “Scelte sbagliate dal Governo”Tempo di lettura: 2 minuti “Il governo Meloni sta portando avanti scelte completamente sbagliate in un settore delicatissimo come quello...

Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cremonese; Nicola: Vedo una Cremonese in crescita: contro la Roma per maturare di più; Non vedo, non sento, non parlo: la squadra della Vibonese tenta di estraniarsi in vista della partita con la Gelbison che è imperativo battere · ilvibonese.it; La notte magica dell’Atalanta nelle parole di Palladino.

Gasperini di fuoco sul mercato e Raspadori: Le altre non parlano e portano i giocatori. Noi...Gian Piero Gasperini, quel dico e non dico. Anzi: quel dico e che basta. È soddisfatto, e molto, della sua Roma, le da un 7 in pagella, ma sul mercato non si nasconde. Parliamo troppo di giocatori ... corrieredellosport.it

Chiellini: Di Frattesi non parlo, Thuram resta alla Juve. Elkann e Yildiz, tutto chiaroNel pre partita della sfida contro il Bologna (qui la diretta testuale del match), il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato ... tuttosport.com

Del Piero carica la Juve Le sue parole - facebook.com facebook