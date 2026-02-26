Non mi sono voltato dall’altra parte | così un tassista ha messo in salvo due 20enni

Un tassista ha deciso di intervenire quando ha visto due giovani in difficoltà, evitando di voltarsi dall’altra parte. La scena si è svolta in un momento in cui altri avrebbero potuto scegliere di ignorare la situazione, ma lui ha scelto di agire. Il suo gesto ha evitato che la situazione degenerasse, dimostrando una presenza di spirito che non è scontata in circostanze simili.

Un gesto che sembra banale ma che al giorno d’oggi è un vero miracolo. Il taxista non si è voltato dall’altra parte e ha deciso di intervenire per salvare due ragazze da un possibile agguato Non chiamiamolo eroe, non vuole. È ‘semplicemente’ un uomo che non si è voltato dall’altra parte e non ha ceduto all’indifferenza, la via più facile, ma è intervenuto per proteggere delle giovani donne in pericolo. “Ho fatto solo quello che era giusto fare”, è quello che ripete Vincenzo Fimognari, il tassista che ha ripercorso quanto accaduto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio. Erano circa l’una quando l’uomo, mentre si dirigeva a prendere due clienti, ha notato due giovani donne correre lungo le strade della zona della movida, nei pressi di piazza Vittoria a Pavia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

“Non sono un eroe, ho fatto quello che era giusto”: il racconto del tassista che ha salvato due 20enni a PaviaIl tassista Vincenzo Fimognari ha raccontato la notte in cui ha soccorso due 20enni in fuga, inseguite da 5 sconosciuti nella zona della movida di...

