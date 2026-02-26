Non mi ritrovo più nel mondo di oggi Lascia 600mila euro alla comunità e poi si lascia morire nel fiume

Un uomo di 75 anni, residente in provincia di Treviso, ha deciso di abbandonare la propria abitazione e di donare una somma significativa alla comunità, lasciando anche parte del patrimonio a enti benefici. Dopo aver compiuto questa scelta, si è immerso in un fiume, dove ha trovato la morte. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti sulla sua decisione e sul suo gesto.

Vittorio Varnier, 75 anni di Roncade, ha lasciato al Comune in provincia di Treviso la propria casa e 150 mila euro, destinando parte del patrimonio ad associazioni benefiche. Lo scorso settembre si era tolto la vita gettandosi nel fiume Musestre. Il testamento, letto in Consiglio, svela le motivazioni personali alla base del gesto e soprattutto le sue dettagliate volontà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il padre di Abdou, morto a 13 anni nel Tanaro: “Si chiarisca quello che è successo nel fiume” Donna entra in un supermercato, si infila nel congelatore e si lascia morire: il dramma della dottoressa 32enne Helen SanchezStando a quanto riporta People, un video acquisito dalla polizia mostrerebbe i momenti immediatamente precedenti all’ingresso della madre di due... Discussioni sull' argomento No - Comune-info; Diario di Ramadan: una partenza silenziosa, con un po’ di spaesamento; Antropologia della resistenza | Perché non riusciamo proprio a fare a meno dello sport?; Gianluca Gazzoli commosso: Mamma non c'è più, sogno coronato nel giorno del suo compleanno. Bergamini, l’approdo a FI: Tra Ucraina e Vannacci. Lega, non mi ritrovo piùI forzisti esultano, i leghisti mugugnano. Lui sorride. D’altra parte, tutti sanno che era solo questione di tempo e, l’altro giorno, l’aula ha ratificato il passaggio di Davide Bergamini dal gruppo ... ilrestodelcarlino.it Come un vero tifoso della Lazio, mi ritrovo a vivere questi giorni di mercato con il cuore che batte forte, immaginando già Diogo Leite al centro della nostra difesa. Angelo Fabiani, il nostro direttore sportivo, è come un leone che non lascia la preda: nonostante x.com «A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie (Raoul Bova, ndr). A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini. Sono inciampata, non so che messaggi mandare. . . Mi corteggiano Molto. Ma ho - facebook.com facebook