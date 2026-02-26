Luciano Darderi si confronta con Mariano Navone negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago, portando a casa una vittoria combattuta in tre set. La sfida, ricca di scambi intensi e momenti decisivi, si conclude con un risultato che testimonia la determinazione di entrambi i giocatori sul campo. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis presenti al torneo.

Gli highlights della vittoria di Luciano Darderi (6-3 3-6 6-4) contro Mariano Navone negli ottavi di finale dell'Atp 250 di Santiago.

"Non è vero!": Darderi sfiora il punto del giorno con Navone

ATP Santiago 2026, Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti: sarà derby con Andrea PellegrinoNel primo set la prima occasione per allungare è in favore di Darderi, il quale non sfrutta una palla break sul 30-40 del quarto game.

