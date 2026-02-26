Non doveva succedere Sanremo 2026 l’omaggio a Ornella Vanoni ed è bufera su Carlo Conti

Durante Sanremo 2026 il nome di Ornella Vanoni è tornato al centro dell’attenzione con un omaggio dedicato all’artista, scomparsa il 21 novembre 2025 e storicamente legata al palco del Teatro Ariston. Nel corso della serata era atteso un momento celebrativo, che è arrivato con un’esibizione affidata a un familiare dell’interprete, ma che ha scatenato anche polemiche molto accese. Tributo a Ornella Vanoni, la nipote sul palco dell’Ariston. A rappresentare l’eredità artistica di Vanoni è stata la nipote Camilla Ardenzi, entrata in scena per interpretare un brano associato alla presenza della cantante al Festival. Il riferimento è al 1970, quando Vanoni partecipò alla ventesima edizione della manifestazione insieme a I Camaleonti con “Eternità”, classificandosi al quarto posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

