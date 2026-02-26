Non ce l’ha fatta Tragedia in montagna addio alla campionessa azzurra | dolore immenso

Una tragedia si è consumata in montagna, portando via una nota atleta italiana. La scena, che avrebbe dovuto essere un giorno di sport e adrenalina, si è trasformata in un dramma. La comunità si stringe intorno alla perdita improvvisa, mentre le autorità avviano le verifiche del caso. La notizia ha fatto rapidamente il giro, lasciando un vuoto tra gli appassionati.

C'è un momento, in montagna, in cui tutto sembra perfetto: la neve giusta, il silenzio, la sensazione di libertà. Poi basta un attimo. Un rumore sordo, un vuoto sotto i piedi, e quello che doveva essere un'uscita come tante si trasforma in un incubo. È successo in Valdidentro, e oggi lo sport italiano si è svegliato con una notizia che fa male. Questa mattina, sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, si è consumato un dramma che ha lasciato tutti senza parole. Una di quelle tragedie che arrivano all'improvviso e che, ancora prima dei dettagli, portano con sé una sola certezza: la montagna sa essere meravigliosa, ma anche spietata. L'incidente è avvenuto intorno sul Monte Cornaccia, in una zona dove la neve può cambiare volto in pochi metri.

