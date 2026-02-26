Una tragedia in montagna ha segnato profondamente tutti, portando via una campionessa amata dal pubblico. L’incidente ha lasciato un vuoto che si percepisce anche tra chi era più vicino alla vittima. La natura implacabile si è mostrata in tutta la sua forza, trasformando un’escursione in un dramma improvviso. La comunità si stringe intorno a chi sta affrontando questa perdita improvvisa.

C'è un silenzio, in alta quota, che sa essere bellissimo. E poi c'è quel silenzio che arriva dopo, quando qualcosa si spezza all'improvviso e la montagna, da sogno, diventa incubo. È una mattina che sembra come tante: neve, vento leggero, il richiamo della discesa. Poi, in un attimo, la scena cambia. Un fronte bianco si muove, si stacca, scivola giù senza pietà. E ciò che doveva essere libertà diventa una corsa disperata contro il tempo.

"Non ce l'ha fatta". Tragedia in montagna, addio alla campionessa azzurra: dolore immenso

