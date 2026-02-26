Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta festeggiano la nascita del loro secondo figlio, Leonardo, venuto al mondo il 24 febbraio 2026. L'annuncio è arrivato via social, dove la coppia ha condiviso con i propri follower la gioia del secondo fiocco azzurro. Questo momento di felicità arriva a coronamento di un periodo estremamente positivo per il calciatore, che sta trovando stabilità sia nella vita privata che sul campo. La nascita di Leonardo regala un fratellino a Tommaso, il primo figlio della coppia nato nel luglio del 2021. Nonostante le difficoltà iniziali legate alla giovane età dei genitori e alla loro temporanea separazione all'epoca della prima gravidanza, Tommaso è stato il vero collante che ha permesso ai due di ritrovarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nicolò Zaniolo è di nuovo papà: è nato il secondo figlio

Leggi anche: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, è nato il secondo figlio

Nicolò Zaniolo ha sposato Sara Scaperrotta: il matrimonio celebrato prima della nascita del secondo figlioIn queste ore Sara Scaperrotta ha reso pubbliche le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo, celebrato a sorpresa in una festa intima e con pochi...

Temi più discussi: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori per la seconda volta: è nato Leonardo; Il dolce annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato Leonardo; Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, è nato il secondo figlio; Benvenuto Leonardo!.

Il dolce annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato LeonardoIl calciatore dell'Udinese è di nuovo papà: dopo il primogenito Tommaso, un altro maschietto allargherà la famiglia ... corrieredellosport.it

Nicolò Zaniolo è di nuovo papà: è nato il secondo figlioNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta festeggiano la nascita del loro secondo figlio, Leonardo, venuto al mondo il 24 febbraio 2026. L'annuncio è arrivato via social, dove la coppia ha condiviso con i ... gazzetta.it

Il dolce annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato Leonardo - facebook.com facebook

Il dolce annuncio di Nicolò #Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato Leonardo x.com