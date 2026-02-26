Nicolò Filippucci vince le Nuove Proposte | Non so cosa dire è un sogno

Nicolò Filippucci ha conquistato il premio per le Nuove Proposte con oltre il 75% delle preferenze, lasciando il pubblico senza parole. La vittoria rappresenta un importante riconoscimento per la sua musica, che ha saputo catturare l’attenzione di molti. Dopo aver ricevuto il premio, ha commentato di essere senza parole, descrivendo la vittoria come un vero sogno.

Con oltre il 75% delle preferenze Nicolò Filippucci si è aggiudicato il Leone d'Argento per la categoria Nuove Proposte. Alla seconda classificata, Angelica Bove, sono andati invece due riconoscimenti di tutto rispetto: il premio della critica "Mia Martini" e il premio Sala stampa "Lucio Dalla". La finale della categoria Nuove Proposte ha aperto la terza serata del Festival di Sanremo e ha regalato le prime forti emozioni della serata. Sul palco dell'Ariston è tornato anche il conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli che ha concluso il suo percorso con i giovani talenti di Sanremo ma alla fine è stato Carlo Conti ad...

