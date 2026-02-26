Nicolò Filippucci si è aggiudicato la vittoria a Sanremo Giovani con il brano “Laguna”. Durante l’ultima fase della manifestazione, ha superato la concorrenza di altri giovani talenti, dimostrando di saper catturare l’attenzione del pubblico e della giuria. La sua performance ha concluso la serata con un risultato che apre nuove prospettive per la sua carriera musicale.

Nicolò Filippucci è il vincitore di Sanremo Giovani: il cantante ha trionfato nel rush finale contro Angelica Bove, nell’apertura della terza serata. La 76esima edizione della kermesse canora ha emesso il primo verdetto: l’ex concorrente di Amici ha sconfitto nell’ultima sfida la cantautrice capitolina con il 75% delle preferenze. Il titolo del brano vincitore è Laguna, con il quale si è presentato a Sanremo Giovani lo scorso novembre. Nicolò ed Angelica avevano conquistato il pass per la finale al Teatro Ariston lo scorso dicembre. A loro si erano uniti Mazzariello ed il trio composto da Blind, El Ma e Soniko, provenienti da Area Sanremo. Angelica ha ricevuto il Premio Della Sala Stampa Radio Web e Tv, Lucio Dalla ed il Premio Della Critica Mia Martini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nicolò Filippucci ha vinto Sanremo Giovani con il brano “Laguna”

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Nicolò Filippucci è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si...

Sanremo 2026 - Nicolò Filippucci ha vinto Sanremo Giovani

Sanremo, Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Terza serata con 15 big in garaGiro di boa per Sanremo 2026. Questa sera, a partire dalle 20.35 su Rai 1, il festival andrà in scena con la terza serata. dire.it

Nicolò Filippucci, un trionfo in Laguna: chi è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026Ha trasformato la malinconia in un trionfo: il 19enne umbro vince all'Ariston nella categoria dei debuttanti. Dalla scuola di Amici al palco del Festival, ecco chi è H a la freschezza dei diciannove a ... iodonna.it

Dopo un lungo percorso all’interno di Sanremo Giovani e poi sul palco dell’Ariston, a vincere il Leone d’argento per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 è Nicolò Filippucci. “Ringrazio veramente tutti sono contentissimo, non so cosa dire facebook

#Sanremo2026 Nicolò Filippucci vince la finale dellle Nuove Proposte con 'Laguna'. Ad Angelica Bove il premio della critica Mia Martini #Radio1 #SanremoRai #RaiPlay #nicolofilippucci x.com