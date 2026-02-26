Next stop lezione di storia | i restauri al Colosseo sono raccontati al pubblico

Il Parco Archeologico del Colosseo ha avviato un nuovo modo di coinvolgere i visitatori, portandoli indietro nel tempo attraverso interventi di restauro e approfondimenti storici. La sperimentazione si svolge presso la stazione dell’Anfiteatro Flavio, dove vengono presentate le operazioni di conservazione e i racconti legati alla storia del monumento. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alle fasi di recupero e preservazione del sito.

"Il futuro viaggia veloce, la memoria richiede cura". È questo lo slogan scelto dal Parco Archeologico del Colosseo per raccontare l'originale iniziativa che,, è stata sperimentata nella stazione dell'Anfiteatro Flavio.A lezione di storiaI restauratori del Parco, con la cooperativa Archeologia.