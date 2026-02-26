Nessun taglio i lavori al Pacinotti si faranno | Sono una priorità della Provincia

I lavori all'Istituto Pacinotti di Foggia continueranno senza modifiche, poiché sono considerati una priorità dalla Provincia. Durante l'assemblea dei sindaci, è stato ribadito che gli interventi previsti devono essere portati avanti con trasparenza e rispetto delle procedure. La decisione di proseguire i lavori si basa sulla convinzione che siano fondamentali per la scuola e il territorio.

“Come ho già avuto modo di ribadire questa mattina nell'Assemblea dei Sindaci, in merito alle notizie diffuse sugli interventi riguardanti l’Istituto Pacinotti di Foggia, è necessario riportare il confronto su un piano di chiarezza e correttezza istituzionale”. Così, con una nota diffusa sui social, il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, prende la parola sugli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra dell'istituto ‘Pacinotti’, replicando alla denuncia dei meloniani Accettulli e De Leonardis secondo i quali la somma di 1.250.000 euro sarebbe stata stornata. Ma le cose non starebbero così: “Le opere non sono state stornate né cancellate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

