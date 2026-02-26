Nelle chat esplode l' emergenza veleno | i veterinari smontano l' allarme degli animalisti
Negli scambi di messaggi online si diffonde un allarme riguardante presunti avvelenamenti di animali domestici, ma i veterinari chiariscono che non ci sono prove di casi di avvelenamento o di sostanze pericolose disseminate in città. La discussione si concentra sui timori sollevati da alcuni gruppi, mentre fonti affidabili smentiscono qualsiasi rischio reale per gli animali. La questione continua a essere oggetto di attenzione tra i proprietari di animali e le autorità.
“Non c'è nessun caso di avvelenamento di cani in città, né tantomeno cibo contenente ”chiodi, spilli, veleno per topi" e chi più ne ha più ne metta. La risposta alla viralità con cui circolano messaggi sulle chat di WhatsApp di presunti animalisti arriva direttamente dalle cliniche veterinarie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
