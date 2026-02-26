Nelle chat esplode l' emergenza veleno | i veterinari smontano l' allarme degli animalisti

In città si diffonde un allarme riguardo a presunti avvelenamenti di animali domestici, alimentato da alcune segnalazioni e voci. Tuttavia, i professionisti del settore veterinario chiariscono che non ci sono casi confermati di avvelenamenti né di cibo contaminato con sostanze pericolose come spilli o veleno per topi. La situazione, quindi, si presenta diversa da quanto si pensa.

“Non c'è nessun caso di avvelenamento di cani in città, né tantomeno cibo contenente ”chiodi, spilli, veleno per topi" e chi più ne ha più ne metta. La risposta alla viralità con cui circolano messaggi sulle chat di WhatsApp di presunti animalisti arriva direttamente dalle cliniche veterinarie triestine. Questo perché le stesse strutture, in presenza di avvelenamenti o anche solo quando si sospettano episodi tali, sono obbligate per legge a segnalare alle autorità competenti in materia. In questo caso Asugi ha riferito, direttamente alle cliniche, che non c'è nessuna emergenza veleni in città. Perché sì, nei tanti vocali circolanti... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

