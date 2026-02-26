negoziati usa iran sul nucleare le richieste di washington

A Ginevra si sono aperti i negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare, con incontri indiretti mediati dall’Oman. Si tratta del terzo ciclo di incontri e potrebbe rappresentare l’ultimo sforzo diplomatico per trovare un accordo prima di eventuali azioni militari. La situazione rimane tesa e le parti stanno cercando di avvicinare le proprie posizioni.

Gli Stati Uniti vogliono che la Repubblica Islamica rinunci a 10 tonnellate di uranio arricchito. E che sottoscriva un accordo di durata illimitata. È iniziato a Ginevra il terzo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, mediati dall’Oman, probabilmente ultimo tentativo diplomatico per evitare un attacco Usa alla Repubblica Islamica. Il nodo resta la questione sul programma nucleare di Teheran, che il regime degli ayatollah intende portare avanti sostenendo abbia solo scopi civili. Axios riporta che i negoziatori americani Jared Kushner e Steve Witkoff si sono presentati ai colloqui in Svizzera chiedendo all’Iran sottoscrivere un accordo sul nucleare di durata illimitata, che preveda la rinuncia da parte di Teheran alle sue circa 10 tonnellate di uranio arricchito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’Iran chiede l’avvio di negoziati con Washington sul suo programma nucleare“Il presidente Masoud Pezeshkian ha ordinato l’avvio di negoziati con gli Stati Uniti”, ha affermato l’agenzia di stampa Fars, citando una fonte...

