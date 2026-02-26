Nayt a Sanremo 2026 | il rapper romano è una delle grande soprese di quest’anno il web lo vuole in top 5

Nayt, rapper romano conosciuto nel panorama italiano, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il brano “Prima che”. La sua partecipazione ha attirato molta attenzione online, dove molti lo inseriscono nella lista dei favoriti. La sua presenza al festival rappresenta un momento importante per la sua carriera e suscita grande curiosità tra il pubblico.

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è uno dei protagonisti emergenti del rap italiano che debutta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “ Prima che ”. Nato a Isernia nel 1994 e cresciuto a Roma, il rapper ha iniziato a scrivere musica a soli 14 anni e a 16 ha pubblicato il suo primo singolo “ No Story ”, segnando l’inizio di una carriera costellata di collaborazioni importanti e riconoscimenti nella scena hip hop nazionale. La sua partecipazione all’Ariston rappresenta la prima esperienza in un contesto così mainstream, ma l’artista ha voluto mantenere intatta la propria identità musicale, presentando un pezzo rap che non si era mai visto sul palco del Festival. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Nayt, da enfant prodige dell’hip hop romano a Sanremo 2026: il rapper debutta all’Ariston con “Prima che”. “È un pezzo rap come non è mai stato portato al Festival prima d’ora”L’artista romano esordì giovanissimo, a soli 16 anni, e nel tempo ha confermato le aspettative, diventando un punto di riferimento del rap italiano.

Nayt, chi è il rapper tra i Big a Sanremo 2026 (l’ex fidanzata è Matilda De Angelis)Nayt, il suo vero nome è William Mezzanotte, è cresciuto con la madre, da bambino si è trasferito nella Capitale mentre ha iniziato a a scrivere...

