Narco-business rapine coltelli Chi sono i baby gangster che vogliono prendersi Perugia

Parchi, centri commerciali, centro storico e strade di periferia: la geografia della criminalità, i racket e il reclutamento dei minori. Dietro le quinte di un fenomeno pervasivo La violenza ha smesso di essere percepita come una trasgressione. È diventata un linguaggio ordinario, una modalità di comunicazione e affermazione. Si esprime nel bullismo online, nelle aggressioni verbali e fisiche, nelle risse con armi bianche, spesso per futili motivi, fino a sfociare nell'omicidio Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuote La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità.

Milano, Furlan: "Emergenze oggi sono baby gang, psichiatrici e coltelli"(LaPresse) “La forchetta tra ricchi e poveri si accentua in tutto l’Occidente, i ricchi diventano sempre più ricchi non pagando le tasse e la classe...

Il business degli anziani a Perugia: chi ci guadagna e quanto. La mappaTrovare un posto in una residenza per anziani è impresa difficile, quasi impossibile se si cerca in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

Rapine con i coltelli nella notte, nella banda anche due minorenniA Rancitelli sono andati in cerca di droga, ma l'idea era quella di fare la spesa senza pagare. Erano in quattro, due maggiorenni e due minorenni. Hanno avvisato un uomo che camminava per strada e gli ... ilmessaggero.it

Giovani, rapine e notti violente: oltre 1.400 denunce all’anno a persone trovate con il coltelloUna città che secondo alcune classifiche è prima per la qualità della vita in virtù dei servizi che offre, ma che sull’abito da metropoli internazionale che fa numeri da capogiro tra Pil e turisti, ha ... milano.repubblica.it