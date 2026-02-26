Napoli tempi record per De Bruyne | cambia nuovamente la data del ritorno

Il Napoli sta affrontando un momento di attesa per il ritorno di Kevin De Bruyne, il cui rientro è stato spostato più volte. La stagione del club è stata caratterizzata da numerosi infortuni, tra cui quello del centrocampista belga, che ha lasciato i tifosi in attesa di rivederlo in campo. La data del suo ritorno continua a cambiare, generando grande curiosità tra gli appassionati.

La stagione del Napoli è stata senza alcun dubbio segnata dalla grande quantità degli infortuni. Su tutti, ovviamente, quello di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che tutti i tifosi azzurri avrebbero voluto ammirare sempre più da vicino al Maradona. Spunta una nuova data per il tuo ritorno in campo: torna già con il Torino? Recupero De Bruyne, bruciate le tappe: le ultime. Da Castel Volturno arrivano ottime notizie in merito al recupero di Kevin De Bruyne. Il campione belga, appena tornato dal Belgio, sta svolgendo il consueto percorso di recupero che lo porterà a tornare in campo nel mese di marzo: possibile sorpresa sulla data. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Manchester City potrebbe tornare addirittura nella gara contro il Torino prevista per il primo weekend di marzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

