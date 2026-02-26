Napoli tempi record per De Bruyne | cambia nuovamente la data del ritorno

Il Napoli sta affrontando un momento di attesa per il ritorno di Kevin De Bruyne, il cui rientro è stato spostato più volte. La stagione del club è stata caratterizzata da numerosi infortuni, tra cui quello del centrocampista belga, che ha lasciato i tifosi in attesa di rivederlo in campo. La data del suo ritorno continua a cambiare, generando grande curiosità tra gli appassionati.

La stagione del Napoli è stata senza alcun dubbio segnata dalla grande quantità degli infortuni. Su tutti, ovviamente, quello di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che tutti i tifosi azzurri avrebbero voluto ammirare sempre più da vicino al Maradona. Spunta una nuova data per il tuo ritorno in campo: torna già con il Torino? Recupero De Bruyne, bruciate le tappe: le ultime. Da Castel Volturno arrivano ottime notizie in merito al recupero di Kevin De Bruyne. Il campione belga, appena tornato dal Belgio, sta svolgendo il consueto percorso di recupero che lo porterà a tornare in campo nel mese di marzo: possibile sorpresa sulla data. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Manchester City potrebbe tornare addirittura nella gara contro il Torino prevista per il primo weekend di marzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, tempi record per De Bruyne: cambia nuovamente la data del ritorno Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoIl centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall’infortunio e dall’operazione. Napoli-De Bruyne, Il Mattino fa il punto sul recupero: spunta la data del rientro!Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, con la testa alla sfida interna contro... Il Napoli perde De Bruyne Lungo stop per KBD Temi più discussi: Crippa record italiano: 59:01 nella mezza!; Yeman Crippa domina la mezza di Napoli. Nuovo record italiano; Per Yeman Crippa vittoria e record italiano nella mezza maratona a Napoli; Atletica, Yeman Crippa domina la mezza maratona di Napoli: nuovo record italiano. Liste d’attesa. Napoli (Fi): Tempi record, diritto alla Salute negatoIl consigliere parla di dati ricavabili da apposita richiesta formulata al Cup regionale relativamente al San Carlo: 374 giorni di attesa per una visita reumatologica, 355 per una mammografia, per ... quotidianosanita.it Mezza maratona, festa per diecimila. Crippa batte il record: Magia NapoliAlla corsa hanno partecipato atleti da 117 nazioni. Il vincitore ha corso in 59:01 minuti, migliorando il suo stesso primato. In gara anche 4 ... napoli.repubblica.it Dal Napoli Soccer Ai Tempi Nostri facebook #Napoli, l'esito degli esami di Rrahmani: come sta e i tempi di recupero x.com