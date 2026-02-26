Operazioni dei carabinieri in diverse zone della città: 800 grammi di stupefacenti e 3mila euro in contanti sequestrati in un’abitazione del quartiere Stella. A Scampia recuperate centinaia di dosi nascoste nei palazzi. Nuovi sequestri di droga a Napoli, dal centro alla periferia nord. I carabinieri sono intervenuti nel quartiere Stella e a Scampia, dove sono state recuperate sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. I militari della Stazione Napoli Stella hanno arrestato un ventenne del quartiere, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare – riferiscono gli investigatori – l’uomo avrebbe cercato più volte di ostacolare le operazioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, sequestri di droga tra centro e periferia: 272 dosi trovate a Scampia

Napoli: 376 dosi di droga pronte per lo spaccio: trovate nel seminterrato di una palazzinaI Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno sequestrato 376 dosi di droga pronte per essere vendute, rinvenute in un seminerato di una...

Napoli: 272 dosi già pronte per la vendita. Sequestro dei carabinieriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Temi più discussi: Agenti 'antidroni' sventano consegna di droga e cellulari in carcere A Napoli due arresti. Sequestro hashish, cocaina, crack e 15 telefoni; Traffico di droga e patrimonio sproporzionato rispetto al reddito: sequestrata una villa da mezzo milione; Napoli: controlli dei Carabinieri a Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli tra scommesse clandestine e droga; Traffico internazionale di droga sull'asse Catania-Barcellona: 12 arresti e sequestrati beni per un milione di euro.

Sequestri di droga a Napoli, 272 dosi pronte per la vendita a ScampiaSequestri di droga, a Napoli, nelle aree centrali come in periferia. ansa.it

CARABINIERI DI NAPOLI * : «272 DOSI PRONTE PER LA VENDITA, SEQUESTRO DELLA DROGA»NAPOLI: 272 dosi già pronte per la vendita. Sequestro dei carabinieri Continuano i controlli dei carabinieri in tutta la città. Particolare attenzione su Scampia. Dove i militari i della Compagnia di ... agenziagiornalisticaopinione.it

' I sequestri dei carabinieri a Napoli, un'area della Chiesa dell'Incoronata era stata chiusa con un lucchetto e occupata abusivamente. Fonte Metropolis - facebook.com facebook