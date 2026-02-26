Napoli Lo Monaco attacca | Mercato sbagliato arbitri inadeguati Il VAR ha creato solo confusione

Napoli, Lo Monaco critica duramente le ultime scelte. Secondo lui, il mercato è stato gestito in modo sbagliato e gli arbitri mostrano incertezza costante. Inoltre, evidenzia come l’introduzione del VAR abbia solo aumentato la confusione in campo. Le sue parole riflettono una visione critica su alcune decisioni recenti nel calcio locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Pietro Lo Monaco non usa mezzi termini. Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, il direttore sportivo ha analizzato il momento del Napoli, toccando temi caldi: dagli obiettivi stagionali al mercato estivo, fino al sistema arbitrale e al ruolo del VAR. «Prima si parlava di Scudetto, ora l’obiettivo è restare nei primi quattro. Il senso però non cambia: ogni partita va giocata per vincere. Quella di domenica è fondamentale. Poi si potrà guardare al risultato di Roma-Juventus, ma non sarà decisivo». La qualificazione in Champions League resta dunque il traguardo minimo, in una corsa che si preannuncia serrata fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

