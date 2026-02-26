Napoli il retroscena | Tentarono di scongelare il cuore con acqua calda e poi tiepida

Avevano tentato di scongelare il cuore prima di procedere con il trapianto. È questo uno degli elementi emersi nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo deceduto dopo l’intervento eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. Secondo quanto ricostruito e riportato da la Repubblica, l’organo, espiantato a Bolzano e trasportato nel capoluogo campano, al momento dell’apertura del contenitore si sarebbe presentato completamente congelato, ridotto a un blocco unico di ghiaccio. Il cuore sarebbe stato danneggiato dal contatto con ghiaccio secco durante il trasferimento, effettuato in un contenitore che non sarebbe stato di ultima generazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Domenico Caliendo, gli infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi.

