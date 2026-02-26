Napoli il dato spaventa | succede sempre dopo il primo tempo!

Il complicato momento del Napoli, reduce dalla chiacchieratissima sconfitta fuori casa contro l’Atalanta per 2-1, è fotografato da numeri che raccontano una verità nuda e cruda. Gli azzurri, complice anche diversi infortuni, hanno perso solidità, sopratutto in fase di non possesso. Con 27 gol subiti, la squadra allenata da Antonio Conte al momento si ritrova ad avere una difesa da metà classifica, un dato che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi partenopei. Napoli, difesa da nono posto in classifica: spunta il taboo secondo tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il totale delle reti incassate dal Napoli lo colloca attualmente al nono posto della Serie A per solidità difensiva, un campanello d’allarme evidente per la formazione azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Juventus, c'è un dato che preoccupa Spalletti: succede sempre al primo tirodi Redazione JuventusNews24Juventus, continua ad esserci un dato che preoccupa molto Luciano Spalletti: ossia 13 volte il primo tiro in porta subìto...

Pagelle Napoli Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempoKalulu 6 – Se Lang viene oscurato nel suo killer instinct e nella sua verve, il grande merito è del francese.

Il Napoli crolla nei secondi tempi: il dato sui gol subiti è sconcertante! Gli azzurri sono all'8° posto in questa classifica particolare sui gol subiti dal 45' al 90': con più gol subiti del Napoli ci sono Torino, Lecce, Verona, Fiorentina, Udinese, Cagliari e Pisa x.com